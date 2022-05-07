شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي موسيمانى بعبع أندية شمال أفريقيا قبل مواجهة وفاق سطيف.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب الأهلى موعداً مع وفاق سطيف بطل الجزائر لتحديد المتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

نهائي دوري أبطال أفريقيا يقام أواخر شهر مايو، بين المتأهل من مواجهتي الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري، والوداد المغربي ضد بترو أتلتيكو الأنجولي، فى نصف النهائي.



موسيمانى بعبع شمال افريقيا

وأصبح الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى "بعبع" لأندية شمال أفريقيا بعدما واجههم ثمانى مرات، حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل مرتين ولم يعرف الخسارة، فقد فاز على الوداد المغربى ذهابا وإيابا فى نصف نهائي 2020، كما تفوق على الترجي ذهابا وإيابا في نصف نهائي 2021، وعلى الرجاء بالنسخة الحالية 2-1 ثم 1-1.

كما تفوق على نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي 2021 بهدفين مقابل لا شيء، وتفوق على الرجاء في السوبر 2022 بركلات الترجيح، بعد أن تعادلا (1-1).