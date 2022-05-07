شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلى: تعاهدنا على العودة من تونس ببطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد العال، لاعب فريق كرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، أن الفريق يستعد جيداً لخوض منافسات بطولة أفريقيا للأندية التي تقام فى تونس فى ظل التوقعات بصعوبة المنافسة على اللقب.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي حريص على الاهتمام بكل كبيرة وصغيرة من أجل تجهيز اللاعبين بدنيا وخططيا بالشكل المناسب، من أجل تقديم أفضل أداء والمنافسة على اللقب.

وأضاف لاعب الأهلى، «بالتأكيد نعى جيدا قوة المنافسة وطموحات الأندية المشاركة، ولكننا تعاهدنا على العودة من تونس بكأس البطولة لإسعاد الجماهير».



وأشار عبدالعال إلى أن الرغبة في إسعاد جماهير الأهلي باللقب تعتبر أكبر حافز يدفع اللاعبين نحو تقديم كل ما يمكن للتتويج باللقب الأفريقي.