شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بالأرقام بين الأهلى ووفاق سطيف فى مشوار دورى الأبطال.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم السبت، اختباراً صعباً حينما يستضيف وفاق سطيف الجزائرى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه، وتقام المباراة بحضور جماهيرى يقارب الـ 20 ألف مشجع.

اجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل فى المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.



مقارنة بين الاهلى وسطيف فى دوري الابطال

الاهلى

لعب 8 مباريات

سجل 10 أهداف

سدد 38 تسديدة على المرمى

قام لاعبوه بـ 4214 تمريرة

82% نسبة التمريرات الصحيحة

59 % نسبة فوز لاعبى الأهلى فى الالتحامات

خرج بشباك نظيفة مباراتين.

وفاق سطيف الجزائرى

لعب 8 مباريات

سجل 7 أهداف

سدد 26 تسديدة على المرمى

قام لاعبوه بـ 2946 تمريرة

75% نسبة التمريرات الصحيحة

65 % نسبة فوز لاعبى الاهلى في الالتحامات

خرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.