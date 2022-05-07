شكرا لقرائتكم خبر عن القاسمي رئيسا للاتحاد العربي للدراجات ووجيه عزام نائبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العربي للدراجات، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد رقم 35 والتي استضافتها مصر بالقاعة الرئسية للجنة الأولمبية المصرية بحضور أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية باعتباره مراقبا للانتخابات بدعوة وطلب من الاتحاد العربي.

وأسفرت الإنتخابات عن فوز الشيخ فيصل بن حميد القاسمي ( الإمارات ) برئاسة الاتحاد العربي للدراجات باكتساح، وبفارق كبيرعن المرشح المنافس، بينما تم حسم منصبي النائب بالتزكية حيث فاز الدكتور وجيه عزام ( مصر ) بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للدراجات ، كما فاز عبدالله بن علي الوثلان (السعودية) بمنصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد ولم يترشح احد امام النائبين ليحتفظ الثلاثة الكبار بمجلس الادارة بمناصبهم في الدورة الجديدة.

بينما شهد الانتخابات علي مناصب العضوية منافسة شرسة وتم حسم في الجولة الثانية للإعادة لتقارب الاصوات ، واسفرت نتيجة انتخابات عضوية مجلس الاتحاد العربي عن فوز كل من: نور الدين التريكي (ليبيا) وخالد أحمد كوكش (سوريا) وفوزي لوصيف (الجزائر) وسيف بن سباع الرشيدي (عمان) ومحمد كاتم (المغرب) ونوفل صلاح الدين المرشاوي (تونس) ومحمد سعيد تمراز (فلسطين) ، بمقاعد عضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي للدراجات.

وشهدت الانتخابات على مقاعد العضوية إعادة التصويت أكثر من مرة بسبب الفارق الضئيل بين الأصوات التي حصدها بعض المرشحين.

ووجه الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات الشكر للدولة المصرية وأجهزتها علي حسن التنظيم واستضافة الانتخابات والوفد المشاركة من 19 دولة.

واشاد القاسمي بالتعاون القائم من الدولة المصرية لدعم كافة أنشطة وبطولات الاتحاد العربي للدراجات، واستضافتها في مصر بلد الامن والامان بشكل حضاري ينافس العالمية.

وأضاف القاسمي أن مجلس إدارة الاتحاد العربي للدراجات بتشكيله الجديد يتطلع لوضع خطة مستقبلية مميزة لمواصلة تطوير اللعبة على المستوى العربي، وزيادة قاعدة المشاركين على المستوى العربي وتنظيم العديد من البطولات القوية للوضع علي خريطة المنافسة العالمي.

من جانبه أكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي على اعتزازه بالثقة التي منحتها له الجمعية العمومية للاتحاد العربي باختياره نائبا أول لرئيس الاتحاد بالتزكية، مضيفا أن مجلس إدارة الاتحاد العربي بتشكيله الجديد يضم مجموعة متجانسه من أصحاب الخبرات والشباب، وهو ما يدعم جهود الاتحاد العربي لمواصلة خطط تطوير اللعبة على المستوى العربي وتنظيم بطولات قوية ترفع من المستوى الفني للاعبين العرب.

ووجه الدكتور عزام الشكر للدولة المصرية علي الدعم الرائع والتنظيم الجيد في استضافة الجمعية العمومية للاتحاد العربي واستضافة البطولات علي المضمار الدولي بالقاهرة وهو ما اشاد به وفود 19 دولة عربية شاركوا في الجمعية العمومية للدراجات اليوم في شكل حضاري يعكس التفاهم والانسجام بين الأشقاء العرب.