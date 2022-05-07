شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل معسكرات بين مصر والجزائر فى الكرة الطائرة يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو اتحاد الكرة الطائرة المصرى مع نظيره الجزائرى على تبادل المعسكرات بين مصر والجزائر خلال شهر يونيو المقبل، ويبدأ استقبال منتخبات الجزائر بالقاهرة من يوم 1 يونيو على أن يخوض منتخب الرجال والسيدات المصرى معسكرا مغلقا فى مدينة وهران الجزائرية قبل دورة البحر الأبيض المتوسط.

وبدأ مساء أمس، الجمعة، منتخب رجال الكرة الطائرة أول تدريبات معسكره المغلق باستاد القاهرة، بعد نقله من التجمع الخامس لأحد فنادق مدينة نصر.

ويخوض منتخب الكرة الطائرة مباراتين وديتين يومى 8 و9 مايو الجارى أمام السعودية والبحرين على التوالى باستاد القاهرة، فى إطار المعسكر المغلق الذى يدخله اللاعبون ويستمر لمدة 10 أيام بدون أساسيين الأهلى والزمالك، استعدادًا لدورة البحر المتوسط المحدد لها شهر يونيو المقبل بالجزائر.

ومن المقرر أن يتم تصفية اللاعبين خلال هذا المعسكر لضمهم إلى الأساسيين، حيث إن الأهلى يرتبط بالسفر إلى تونس لخوض البطولة الأفريقية وسينضم لاعبوه عقب انتهائهم، بينما يحصل لاعبو الزمالك على راحة.

ويتولى القيادة الفنية للمنتخب الهولندى جيدو فورمالين، حيث يأتى التعاقد مع مدير فنى فى إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر يونيو المقبل، فضلاً عن بطولة العالم والتى سيتحدد موعد جديد لها بعد سحبها من روسيا.

وكان يفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين حسن الحصرى وإبراهيم فخر الدين لتدريب منتخب الرجال، حال فشل المفاوضات مع المدرب الهولندى الذى يتفاوض معه مسئولو الاتحاد فى الوقت الحالى، وذلك بعد فشل مفاوضات البرازيلى فلاسكو الذى كان من المقرر أن يحضر إلى القاهرة أوائل شهر أبريل الماضى قبل التراجع عن تولى المهمة.