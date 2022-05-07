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محمد عامر يتأهل لربع النهائي بكأس العالم لسلاح السيف فى إسبانيا

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القاهرة - سامية سيد - نجح محمد عامر، لاعب نادى الشمس ومنتخب مصر، فى التأهل لربع النهائي بكأس العالم لسلاح السيف رجال، والتى تقام بالعاصمة الإسبانية مدريد فى الفترة من 6 حتى 8 مايو الجاري.

 

واستهل عامر المصنف الـ 12 عالميًا بتحقيق فوزه الأول فى دور الـ 64 على لاعب جورجيا جوجا كاكايورادزه بنتيجة 15-10، وبعدها تغلب على لاعب امريكا أندرو دودو بنتيجة 15-10، ثم فاز عامر على الإيراني محمد رهاباري المصنف ال 26 عالميًا بنتيجة 15-13.

 

ويلتقي عامر في دور ربع النهائي مع لاعب جونجهوان كيم فى الساعة ال 3:15 عصرًا بتوقيت القاهرة.

 

وجاءت نتائج لاعبي المنتخب المصري كالتالي: حصل زياد السيسي على المركز ال 12 ، بينما جاء أدهم معتز في المركز ال 57 ، واحرز زياد نوفل المركز ال 64.

 

وجاء إياد معروف في المركز ال 114، وأخيرًا حصل مدحت معتز على المركز ال 175.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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