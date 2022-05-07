شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عامر يتأهل لربع النهائي بكأس العالم لسلاح السيف فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد عامر، لاعب نادى الشمس ومنتخب مصر، فى التأهل لربع النهائي بكأس العالم لسلاح السيف رجال، والتى تقام بالعاصمة الإسبانية مدريد فى الفترة من 6 حتى 8 مايو الجاري.

واستهل عامر المصنف الـ 12 عالميًا بتحقيق فوزه الأول فى دور الـ 64 على لاعب جورجيا جوجا كاكايورادزه بنتيجة 15-10، وبعدها تغلب على لاعب امريكا أندرو دودو بنتيجة 15-10، ثم فاز عامر على الإيراني محمد رهاباري المصنف ال 26 عالميًا بنتيجة 15-13.

ويلتقي عامر في دور ربع النهائي مع لاعب جونجهوان كيم فى الساعة ال 3:15 عصرًا بتوقيت القاهرة.

وجاءت نتائج لاعبي المنتخب المصري كالتالي: حصل زياد السيسي على المركز ال 12 ، بينما جاء أدهم معتز في المركز ال 57 ، واحرز زياد نوفل المركز ال 64.

وجاء إياد معروف في المركز ال 114، وأخيرًا حصل مدحت معتز على المركز ال 175.