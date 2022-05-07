شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصرى يجتمع بالشعباني لتحديد ملامح الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، اجتماعا مساء اليوم، السبت، مع معين الشعباني المدير الفني للفريق، لمعرفة مطالب المدرب التونسي وتحديد ملامح الفترة المقبلة، وحسم مصير بقاؤه مع الفريق بعد تصريحاته السابقة حول صعوبة استكمال مهمته مع المصري.

وأعرب معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، عن قلقه بشأن مستقبل الفريق البورسعيدي وغموض موقفه من الاستمرار مع النادي في الفترة المقبلة فى ظل الأزمات التي يعاني منها النادى، وذلك خلال تصريحاته عقب نهاية لقاء الإسماعيلي، والذي جمع الفريقين بمنافسات الجولة 14 والمؤجلة بالدوري، وانتهى بفوز الدراويش بنتيجة 3/2.

وقال الشعباني عبر قناة أون تايم سبورت، أشكر لاعبي المصري على ما قدموه خلال مباراة الإسماعيلي رغم المشاكل التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الأخيرة، وسأعقد اجتماعا مع رئيس النادي سمير حلبية، لإيجاد حلول لهذه المشاكل، وتحديد أهدافنا خلال الفترة المقبلة، بكل صراحة سيكون هناك صعوبة في استمراري مع الفريق وسط هذه الظروف الصعبة.

أضاف مدرب المصري: أُقدر المصري وجماهيره، ولكن يجب حل المشاكل المالية التي يمر الفريق، لا يمكنني التركيز في المشاكل الإدارية تركيزي الجهاز يجب أن ينصب على الملعب فقط.

واصل الشعباني معلقا على تمرد اللاعبين قبل لقاء الإسماعيلي: بالطبع لست راضيًا عما فعله اللاعبون ولكني فى الوقت نفسه ألتمس لهم العذر لأنهم تحملوا الكثير خلال الفترة الماضية، مستقبل المصري غامض، اللاعبون لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية، يجب أن يحصل اللاعبون على حقوقهم حتى لا تتفاقم المشاكل.

واختتم المدرب التونسي، تلقيت الكثير من العروض خلال الفترة الماضية، لكني أشعر بالراحة داخل النادى المصري، لكن يجب أن أكون صريحا.. أنا حاليًا غير مرتاح، هناك أمور كثيرة غير واضحة.. الاجتماع مع رئيس النادي سيتم خلاله وضع النقاط فوق الحروف.