شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأهلى يستقبل سفير مصر بالجزائر فى فرع الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر
ورحب الكابتن محمود الخطيب بسفير مصر بالجزائر، مؤكدا على الدور الكبير التي تقوم به الخارجية المصرية على كل الأصعدة ودعمها الكامل للمنتخبات والفرق المصرية، التي تخوض منافسات مختلفة خارج مصر في كل الألعاب.
وأشاد الكابتن محمود الخطيب، خلال الجلسة الودية مع الدكتور مختار وريدة، بدور السفارة المصرية في الجزائر، ودعمها للأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد له السبت المقبل.
و حرص الخطيب على إهداء الدكتور مختار وريدة، درع وعلم الأهلي خلال اللقاء.
ومن جانبه أعرب السفير المصري بالجزائر عن سعادته باستقبال الكابتن محمود الخطيب، مؤكدا على التعاون الكامل بين السفارة المصرية بالجزائر وكل الفرق والمنتخبات المصرية وعلى رأسها الأهلي، متمنيا التوفيق لأبناء القلعة الحمراء في بطولة إفريقيا.