شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأهلى يستقبل سفير مصر بالجزائر فى فرع الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلى،على استقبال الدكتور مختار وريدة، سفير مصر بالجزائر، ظهر اليوم السبت، في فرع الأهلي بالشيخ زايد.

ورحب الكابتن محمود الخطيب بسفير مصر بالجزائر، مؤكدا على الدور الكبير التي تقوم به الخارجية المصرية على كل الأصعدة ودعمها الكامل للمنتخبات والفرق المصرية، التي تخوض منافسات مختلفة خارج مصر في كل الألعاب.

وأشاد الكابتن محمود الخطيب، خلال الجلسة الودية مع الدكتور مختار وريدة، بدور السفارة المصرية في الجزائر، ودعمها للأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد له السبت المقبل.

و حرص الخطيب على إهداء الدكتور مختار وريدة، درع وعلم الأهلي خلال اللقاء.

ومن جانبه أعرب السفير المصري بالجزائر عن سعادته باستقبال الكابتن محمود الخطيب، مؤكدا على التعاون الكامل بين السفارة المصرية بالجزائر وكل الفرق والمنتخبات المصرية وعلى رأسها الأهلي، متمنيا التوفيق لأبناء القلعة الحمراء في بطولة إفريقيا.