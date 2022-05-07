شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسات الشناوى والحاوى مع نجوم الأهلى قبل مواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف نجوم الأهلى الكبار، بقيادة محمد الشناوى ووليد سليمان، جلساتهم التحفيزية مع لاعبى الفريق لحثهم على تخطى عقبة وفاق سطيف الجزائرى، فى ظل الموقف الصعب الذى يتواجد فيه الفريق بعد النتائج السلبية الفترة الأخيرة، وحرص الشناوى والحاوى على مطالبة زملائهما بضرورة استعادة الروح واللعب بجدية وحماس واستغلال أنصاف الفرص لإنهاء المباراة بنتيجة مطمئنة تسهل مهمة المارد الأحمر فى الجزائر.

ويدخل الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يستضيف وفاق سطيف الجزائرى باستاد الأهلى والسلام، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه، وتقام المباراة بحضور جماهيرى يقارب الـ20 ألف مشجع.

ويسعى الأهلى لتحقيق نتيجة إيجابية الليلة تسهل مهمته قبل مباراة العودة المصيرية بالجزائر المقرر لها 14 مايو الجارى، بحثاً عن التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى للموسم الثالث على التوالي.