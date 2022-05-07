شكرا لقرائتكم خبر عن جونيور أجايى معروض على الزمالك لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض أحد وكلاء اللاعبين النيجيرى جونيور أجايى، لاعب الأهلى السابق والنصر الليبى الحالى، على مسئولى نادى الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

ولم يحسم مسئولو الزمالك قرارهم، سواء برفض أو الترحيب بالتفاوض مع اللاعب للتعاقد معه، خاصة أن أجايى قبل أن يرحل عن الأهلى كان يعانى من زيادة الوزن وغاب لفترة كبيرة عن المشاركة.

وأجل الزمالك قرار الحسم بخصوص التعاقد مع جونيور أجايى لحين عرض الأمر على البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى، الذى سيمنحهم الضوء الأخضر بالتعاقد معه أو رفض إتمام الصفقة.

جونيور أجايى بدأ مشواره مع القلعة الحمراء قادما من الصفاقسى التونسى موسم 2016 ليصنع اللاعب المجد مع الأهلى خلال 5 مواسم كللت بتحقيق 11 بطولة ما بين دورى وسوبر محلى وأفريقى ودورى أبطال.

وخاض أجايى مع القلعة الحمراء 103 مباريات فى الدورى المصرى سجل فيها 30 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة، كما شارك فى 45 مباراة ببطولة دورى أبطال أفريقيا وسجل فيهم 10 أهداف،كما لعب 8 مباريات فى بطولة كأس مصر وسجل فيهم 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وختم اللاعب مسيرته داخل القلعة الحمراء متربعا على عرش قلوب الجماهير بتحقيق 4 بطولات للدورى المصرى وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى، بجانب التتويج بدورى الابطال الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي.