شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تستضيف معسكر منتخب اليد الشاطئية استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر للرجال لكرة اليد الشاطئية معسكرا مغلقا بالإسكندرية اليوم حتى يوم 12 مايو الجارى، فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم المقرر إقامتها فى اليونان خلال الفترة من 21 إلى 27 يونية المقبل.

وتأهل منتخبنا الوطنى المصرى للرجال لكرة اليد الشاطئية لبطولة العالم باليونان بعد التتويج مؤخرا ببطولة أفريقيا للرجال لكرة اليد الشاطئية بعد تحقيق الفوز على منتخب المغرب فى مبارتين متتاليتين ببطولة أفريقيا التى اقميت بالمغرب، حيث انتهت المباراة الأولى بين المنتخبين بنتيجة 2 - 0 لمنتخب مصر وانتهت المباراة الثانية بفوز منتخب مصر 2 - 1.

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى فى المعسكر، على الشناوي مدير ادارى منتخب كرة اليد الشاطئية - وائل عبدالعاطي مدير فنى - اسلام صابر مدرب عام - عصام نورالدين اخصائى علاج طبيعى.

واللاعبون : محمد جمال - احمد محمد حسن - بولا اشرف - محمد مجدى - احمد كمال كيشو - عبد الرحمن عواض - عبد الله فاروق - احمد سيد سيكو - عمر الفولى - محمود احمد بندقية - هشام محمد احمد - عمار الباز - جمال صلاح - يوسف محمد حسانين - مصطفى مطيع - يوسف خالد عفرتو - عبد الله امام - هشام صلاح - يوسف احمد حسن و سوف ينضم نجم النادى الاهلى محمود نعمان الى معسكر اعداد الفريق الوطنى المصرى بعد انتهاء بطولة السوبر و بطولة افريقيا للاندية التى ستنطلق بالنيجر.