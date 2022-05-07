شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف حازم إمام ومحمد بركات بملف اختيار المدير الفنى لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند مجلس إدارة الاتحاد المصري الكرة، برئاسة جمال علام، ملف اختيار المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة إلى حازم إمام ومحمد بركات عضوى مجلس الإدارة.

وتم تكليف الثنائي إمام وبركات بمراجعة برامج الأجهزة الفنية للمنتخبات المختلفة، واختيار مدير فني جديد للاتحاد، وكذلك تشكيل لجنة فنية لوضع البرامج الفنية واختيار الأجهزة الفنية للمراحل السنية الأخرى.

وبموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد، تقرر تكليف إمام وبركات ببحث السير الذاتية لعدد من المديرين الفنيين بمختلف الجنسيات (مصرية/أجنبيه)والمعروضة علي الاتحاد سواء من خلال سير ذاتية أو اقتراحات وتصورات أعضاء مجلس الإدارة علي أن يتم الإنتهاء من البحث ووضع تقرير خلال 10 أيام ليتم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة القادم لمناقشته.