شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله عبد السلام: شخصية الأهلي سلاحنا للفوز ببطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبدالله عبد السلام، قائد فريق الكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، إن بطولة أفريقيا تحمل أهمية كبرى للفريق، مؤكدا أن الجميع فى حالة تركيز شديد للتتويج بالبطولة وإنهاء الموسم بشكل جيد.

وأضاف عبد السلام أن الموسم كان طويلا وشاقا على الجميع قبل السفر إلى تونس التي تستضيف البطولة، لافتاً إلى أن المنافسة سوف تكون صعبة في ظل قوة الأندية المشاركة بها.



وأشار عبدالله عبدالسلام إلى أن الفريق سيتسلح بشخصية الأهلي لتقديم عروض قوية والقتال في الملعب من أجل التتويج باللقب.



ووجه رسالة لجمهور الأهلي أن الفريق بالكامل سيبذل أقصى ما في وسعه للتتويج بالبطولة والعودة بالكأس من جديد.