شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 7 مايو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، موسيمانى يحدد بديلى السولية وعبد المنعم فى تشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف ،فيريرا يعيد أوباما لتشكيل الزمالك الأساسى أمام إنبى .

موسيمانى يحدد بديلى السولية وعبد المنعم فى تشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى، على الدفع بأيمن أشرف مدافع فريقه بديلا لمحمد عبد المنعم، وكذلك أليو ديانج بديلا لعمرو السولية فى تشكيل المارد الأحمر لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري، فى المباراة المحدد لها التاسعة مساء اليوم، السبت، على ملعب الأهلي والسلام فى إطار منافسات ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فيريرا يعيد أوباما لتشكيل الزمالك الأساسى أمام إنبى

يعود يوسف أوباما، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لتشكيل فريقه الأساسى فى مواجهة إنبى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.

على فرج ونوران جوهر يتأهلان لنهائى بطولة جى بى مورجان للاسكواش

تأهل ثنائي وادى دجلة على فرج المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، إلى المباراة النهائية ببطولة "جي بي مورجان" للاسكواش، والتي تستضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 1 إلى 8 مايو الجارى، بقيمة 115 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

أجرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وأحمد مرتضى عضو المجلس والمشرف على ملف ألعاب الصالات، اتصالا هاتفيا مع أفراد بعثة فريق اليد فى النيجر للاطمئنان على حالة اللاعبين قبل مواجهة الأهلي.

استبعاد محمد محمود من مواجهة وفاق سطيف يثير التساؤلات فى الأهلي

أثار قرار الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى باستبعاد محمد محمود لاعب خط وسط الفريق من مواجهة وفاق سطيف الجزائرى، المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت فى ذهاب نصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى، علامات الاستفهام داخل القلعة الحمراء، لاسيما فى ظل غياب عمرو السولية قائد خط الوسط بسبب الإصابة.