شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستدعى مجلس المصرى والجهاز الفنى واللاعبين لاجتماع عاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، والجهاز الفني بقيادة التونسي معين الشعباني، وجميع لاعبي الفريق لاجتماع عاجل في بورسعيد خلال الساعات المقبلة، لمناقشة الأزمات التى طرأت على النادي الفترة الأخيرة، بعد تمرد لاعبي الفريق وامتناعهم عن معسكر برج العرب قبل مواجهة الاسماعيلي، بسبب المستحقات المتأخرة.

من جانبه، أعرب معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، عن قلقه بشأن مستقبل الفريق البورسعيدي وغموض موقفه من الاستمرار مع النادي الفترة المقبلة فى ظل الأزمات التي يعاني منها النادي، وذلك خلال تصريحاته عقب نهاية لقاء الاسماعيلي، والذي جمع الفريقين بمنافسات الجولة 14 والمؤجلة بالدوري، وانتهى بفوز الدراويش بنتيجة 3/2.

وقال الشعباني عبر قناة أون تايم سبورت، "أشكر لاعبي المصري على ما قدموه خلال مباراة الإسماعيلي رغم المشاكل التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الأخيرة، وسأعقد اجتماعا مع رئيس النادي سمير حلبية، لإيجاد حلول لهذه المشاكل، وتحديد أهدافنا خلال الفترة المقبلة، بكل صراحة سيكون هناك صعوبة في استمراري مع الفريق وسط هذه الظروف الصعبة".

وأضاف مدرب المصرى، "أُقدر المصري وجماهيره، ولكن يجب حل المشاكل المالية التي يمر الفريق، لا يمكنني التركيز في المشاكل الإدارية تركيزي الجهاز يجب أن ينصب على الملعب فقط.