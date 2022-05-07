شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عامر يحقق المركز السابع فى كأس العالم لسلاح السيف بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق محمد عامر لاعب نادى الشمس ومنتخب مصر المركز السابع بكأس العالم لسلاح السيف رجال، والتي تقام بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 6 حتى 8 مايو الجاري.

واستهل عامر المصنف الـ 12 عالميًا مشواره فى البطولة بتحقيق فوزه الأول فى دور الـ 64 على لاعب جورجيا جوجا كاكايورادزه بنتيجة 15-10، وبعدها تغلب على لاعب أمريكا أندرو دودو بنتيجة 15-10.

ثم فاز عامر على الإيراني محمد رهاباري المصنف الـ 26 عالميًا بنتيجة 15-13، واختتم عامر مشواره في البطولة بعد خسارته من لاعب كوريا بنتيجة 8-15.

وجاءت نتائج لاعبي المنتخب المصري كالتالي:

أحرز محمد عامر المركز السابع، كما حصل زياد السيسي على المركز الـ 12 ، بينما جاء أدهم معتز في المركز الـ 57.

وحصل زياد نوفل على المركز الـ 64، كما جاء إياد معروف في المركز الـ 114، وأخيرًا حصل مدحت معتز على المركز الـ 175.

وتنطلق غدًا منافسات الفرق بمشاركة 29 دولة، ويستهل منتخبنا الوطني المصنف الخامس عالميًا مشواره من دور ثمن النهائي.

ويلتقي منتخبنا الوطني مع الفائز من المباراة التي ستقام بين منتخب بولندا ومنتخب كندا.