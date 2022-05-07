شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على وفاق سطيف الجزائرى فى القيمة التسويقية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب الأهلى موعداً مع وفاق سطيف بطل الجزائر لتحديد المتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

نهائي دوري أبطال أفريقيا يقام أواخر شهر مايو بين المتأهل من مواجهتي الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري، والوداد المغربي ضد بترو أتلتيكو الأنجولي فى نصف النهائي.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 31.85 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق وفاق سطيف الجزائرى 9.20 مليون يورو.



القيمة التسويقية

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكام مباراة النادي الأهلى ووفاق سطيف الجزائري، فى مباراة الذهاب التي تقام مساء السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء طاقم الحكام كالتالي: الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما حكمًا رئيسيًا، ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله كمساعد أول، والتشادي عيسى يايا مساعد ثان، بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو، سيتواجد الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نوبوي نجويجوي كحكم مساعد فيديو، وأحمد امتياز هيرال من موريشيوس كمساعد ثاني لتقنية الفيديو.