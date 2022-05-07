شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات الأهلي مع وفاق سطيف فى نصف النهائى الأفريقى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه، وتقام المباراة بحضور جماهيرى يقارب الـ 20 ألف مشجع.

والتقى الأهلى مع وفاق سطيف مرتين فى نصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى قبل الصدام الثالث، كانت المرة الأولى فى نسخة 1988، وفاز الوفاق فى الجزائر بنتيجة (2-0)، ثم تغلب الأهلي فى القاهرة بنفس النتيجة، ولكن الوفاق فاز بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).



مواجهات نصف النهائي

بعد ذلك تقابل الفريقان فى نصف نهائي نسخة 2018 وفاز الأهلي بنتيجة 2-0 فى القاهرة، ثم خسر فى الجزائر بنتيجة 1-2 وتأهل للمباراة النهائية.

وعزز الأهلي من رقمه القياسي في دوري الأبطال بالوصول لنصف النهائي للمرة الـ18 في تاريخه الأفريقي العريق.

وحافظ الأحمر على تواجده في نصف النهائي في آخر 10 سنوات للمرة السابعة، بعد تأهله في نسخ 2012 و2013 و2017 و2018 و2020 و2021 و2022.

وتوج الأهلي باللقب 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، بينما صعد للنهائي مرتين عامي 2017 و2018، وخسر اللقب أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، على الترتيب.

ويملك الأهلي فرصة لتعزيز رقم جديد في حالة الوصول للنهائي، حيث سيكون للمرة الـ15 في تاريخه، وذلك حال تجاوز عقبة وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي.