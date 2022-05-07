شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى ووفاق سطيف فى نصف نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، السبت، اختباراً صعبا عندما يواجه وفاق سطيف الجزائري فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتُمني جماهير الأهلي النفس بتخطي عقبة بطل الجزائر من أجل التأهل لنهائي البطولة القارية وحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالى والحادية عشرة فى تاريخ النادى.

فى السطور التالية نُلقي الضوء على كل ما يتعلق بمباراة الليلة.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري؟

ج: الاهلي يلتقي مع وفاق سطيف فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلي والسلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

س: ما هو عدد الحضور الجماهيري فى مباراة الليلة؟

ج: الأهلي حصل على الموافقات الأمنية بحضور ما يقرب من 21 ألف مُشجع أمام بطل الجزائر.

س: من هو حكم مباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

ج: يُدير مباراة الليلة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا، ويعاونه السوداني محمد عبد الله إبراهيم، وعيسى يايا من تشاد، بينما تم تعيين البوتسواني جوشوا بوندو حكمًا رابعًا ، كما أعلن الاتحاد الأفريقي عن تعيين الحكم الزامبي جاني سيكازوي مسئولا عن تقنية الفار، ويعاونه الكاميروني إلفز جاي، والموريتاني أحمد هيرالال.





س: ما هي قائمة الأهلي لمباراة الليلة؟

ج: تضم القائمة 21 لاعبا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني، وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

س: ماذا عن غيابات الأهلي أمام وفاق سطيف الليلة؟

ج: يغيب عن قائمة الأهلي الليلة كل من: صلاح محسن وحسام حسن ومحمد محمود ورامي ربيعة لأسباب فنية وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم وبدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدي للإصابة.

س: كيف تأهل الأهلي ووفاق سطيف لمباراة الليلة؟

ج: تأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي بعد تخطي عقبة الرجاء المغربي بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.