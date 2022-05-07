الامارات | "كهربا" يرفض سداد غرامة الزمالك.. ومرتضى منصور يتوعد

شكرا لقرائتكم خبر عن "كهربا" يرفض سداد غرامة الزمالك.. ومرتضى منصور يتوعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توعد رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، بالحجز على ممتلكات وأرصدت لاعب الفريق السابق، ولاعب الأهلي الحالي المعار إلى الدوري التركي، محمود عبد المنعم "كهربا"، إذا لم يُسدد الغرامة المالية التي أقرتها المحكمة الرياضية، والبالغة مليوني دولار قبل 15 مايو الجاري.

وقال منصور في تصريحات صحافية: "اذا لم يدفع كهربا مليوني دولار إضافة لنسبة الـ5% الفوائد المُستحقة على هذا المبلغ من سنة 2019، سوف أحجز على جميع ممتلكاته وأرصدته لحفظ حقوق النادي".

في الوقت الذي أكد فيه مقربون من اللاعب أن نادي الزمالك لا يمكنه الحجز على ممتلكات تخص اللاعب لان الأزمة القائمة حاليا بينه وبين القلعة البيضاء، لا تخص القوانين المصرية، ولم يصدر ضده حكم داخلي من أي جهة قضائية تمنح الزمالك هذا الحق.

وشدد المقربون من كهربا على أن اللاعب لن يدفع الغرامة في الوقت المُحدد منتصف هذا الشهر، وأنه سيماطل في تسديد الغرامة مثلما فعل الإيفواري سليمان كوليبالي، والذي لم يُسدد مستحقات مُقررة عليه من المحكمة الرياضية بقيمة مليون و436 ألف دولار منذ هروبه من الأهلي قبل أربعة سنوات وحتى الأن.

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