باريس سان جيرمان يكشف سبب غياب النجم ميسي عن التدريبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كشف نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي اليوم السبت، سبب غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي البالغ 34 عاما عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم.



وقال النادي الباريسي في بيانه إن ميسي تدرب منفردا لشكواه من آلام في الظهر، مشيرا إلى أنه سينشر بيانا جديدا حول تطور حالته صباح غد الأحد.

ولم يحسم البيان جاهزية النجم الأرجنتيني للمشاركة في مباراة الفريق مع ضيفه تروا ضمن الجولة الـ36 من الدوري الفرنسي "الليغ 1" غدا الأحد.

كما تطرق البيان أيضا لحالة باقي اللاعبين المصابين، حيث أشار إلى أن الأرجنتيني لياندرو باريديس يواصل برنامجه التأهيلي بعد عملية جراحية في العانة.

بينما بدأ الألماني جوليان دراكسلر مرحلة جديدة من التأهيل بالتدرب في الملعب بالكرة وبدونها.

أما المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، فقد تحسنت حالته من إصابة في عضلة الفخذ، وسيكون جاهزا للتدريبات الجماعية نهاية الأسبوع القادم.