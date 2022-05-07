قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تنقل قناة "أون تايم سبورت" مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب الأهلى والسلام، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا.

وأكدت القناة أنه سيتم إذاعة المباراة على التردد الأرضي فقط، على اعتبار أن اللقاء يقام في مصر.

كيفية استقبال التردد الأرضي لـ"أون تايم سبورت"

يمكن للمشاهد استقبال التردد الأرضي للقناة، بجودة عالية من خلال أجهزة الاستقبال الرقمي، المطروحة في الأسواق، أو الاستعانة بالإريـال العادي فقط إذا كانت شاشتك تدعم خاصية البث الرقمي.

أما اذا كان تليفزيونك لا يدعم خاصية البث الرقمي، يمكنك الاستعانة بجهاز البث الرقمي، أو الاكتفاء بالإريـال العادي للحصول على صورة أقل جودة، حيث تتواجد تايم سبورت بدلا من الثانية الأرضية.

كما يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة بي إن سبورت بريميوم 3.

وستقام مباراة الإياب في الجزائر يوم 14 مايو المقبل.

وكان الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب الرجاء البيضاوي، حيث فاز المارد الأحمر على الفريق المغربي 2-1 في القاهرة، وتعادل 1-1 في الدار البيضاء.

على الجانب الآخر، فجر وفاق سطيف مفاجأة مدوية، بالتأهل على حساب الترجي التونسي، بعدما تعادل معه في الجزائر، وفاز عليه بهدف نظيف في رادس.

وكان المارد الأحمر قد بلغ المحطة الإقصائية بعدما حصد وصافة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف صن دوانز الجنوب أفريقي والمتصدر برصيد 16 نقطة.

التكشيل

من المتوقع أن يدخل موسيمانى المباراة بالتشكيل التالى:

محمد الشناوي في حراسة المرمي

خط الدفاع: محمد هاني وياسر ابراهيم وايمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط: عمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر

خط الهجوم: محمد شريف أو ( بيرسي تاو).