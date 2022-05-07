استبعاد السولية وعبدالمنعم.. التشكيل المتوقع.. والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف بدوري الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي النادي الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب «الأهلي we السلام»، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمته التي تدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة فريق وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا، وهم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني، وأحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوكا.

واستبعد بيتسو موسيماني كل من محمد عبد المنعم وعمرو السولية لعدم شفائهما من الإصابة، بالإضافة إلى استبعاد كل من حسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود لأسباب فنية.

ويسعى النادي الأهلي لمصالحة جماهيره الغاضبة بسبب الأداء الغير مرضي في المباريات الأخيرة في الدوري المصري، حيث يلتقي اليوم مع نادي وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حيث تأتي إثارة تلك المواجهة نظرا لرغبة لاعبي الفريق الأحمر في استعادة النتائج الإيجابية، بعد التعثر في آخر ثلاث مباريات على المستوى المحلي بالخسارة من المصري البورسعيدي بهدف دون رد، والتعادل السلبي مع طلائع الجيش، والتعادل الإيجابي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، ومن ثم يأمل أصحاب الرداء الأحمر في استعادة النتائج الإيجابية خلال مواجهة بطل الجزائر.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة لها

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة لها حيث يخوضها الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي إطار موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة لها من المنتظر إذاعة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 على أن يعلق على اللقاء المعلق الليبي محمد بركات.

وتذاع المباراة المرتقبة أيضا بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائري عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورتس، ويعلق على اللقاء بلال علام.

الأهلي يتسلح بالجماهير لتحقيق نتيجة إيجابية

وخلال مباراة اليوم المرتقبة، يتسلح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالحضور الجماهيري الكبير المنتظر في مدرجات ملعب السلام، لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقاط المباراة الثلاثة، خاصة أن فريق وفاق سطيف من المنتظر اعتمادة على خطة دفاعية، من أجل الخروج بالمباراة وشباكه نظيفة، قبل مباراة الإياب المحدد لها السبت المقبل، في الجزائر.

ويسعى لاعبو الفريق الأحمر لمصالحة الجماهير خلال مباراة اليوم، من خلال تحقيق الفوز بعدد كبير من الأهداف، لا سيما أن مباراة الإياب ستقام وسط الجماهير الجزائرية المتحمسة، لعبور فريقها للمباراة النهائية بتلك النسخة من دوري أبطال أفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف التي تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، بملعب السلام، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيكون أهمها قناة beIN Sports HD 3 ويعلق عليها محمد بركات.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ووفاق سطيف



وفي إطار القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف فمن المنتظر أن يذاع اللقاء المرتقب عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورتس، ويعلق عليها بلال علام.