شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يد الزمالك يحدد برنامج مواجهة الأهلي فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بقيادة الإسباني أوليفر روي، برنامج اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة الأهلي المقرر لها غدا الأحد فى السوبر الأفريقي.

وتناول اللاعبون وجبة الإفطار فى العاشرة صباحا، قبل خوض الفريق تدريبات فى الجيم فى الثانية عشرة ظهرا، وبعدها يؤدى الأبيض مرانه الأساسي فى السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يحضر حماده عبد الباري المدير الإداري ليد الزمالك الاجتماع الفني للقاء المقرر له فى السادسة مساء بفندق إقامة الحكام وفقا للموقع الرسمى لنادى الزمالك .

الزمالك شارك فى السوبر الأفريقى فى 9 نسخ من قبل، حصل على 7 ألقاب وتوج بالمركز الثانى مرتين،أما الاهلى شارك فى 6 نسخ حصل على لقب واحد و توج بالمركز الثانى 5 مرات.

أحرز الزمالك فى بطولة السوبر 252 هدفاً وعليه 233 هدفا،أحرز الأهلي 156 هدفا وعليه 159 هدفا.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقيةّ لكرة اليد المقرر أن تنطلق عقب السوبر الأفريقى عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية والأهلى على رأس المجموعة الأولى.

مجموعة الزمالك تضم كلا من: جي اس كي الكونغولي وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي النيجرى.

بينما تضم مجموعة الأهلى كلا من: فاب الكاميروني وسايمن الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي.

ويقود يد الزمالك: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني أخصائي التأهيل ومحمد سامي ادارى ومحمد علي رجل مهام.