شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة بين الأهلي ووفاق سطيف فى الدورى قبل الصدام الأفريقى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم السبت، اختباراً صعباً حينما يستضيف وفاق سطيف الجزائرى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه، وتقام المباراة بحضور جماهيرى يقارب الـ 20 ألف مشجع.

اجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل فى المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.



مقارنة فى الدوري المحلى

ترتيب وفاق سطيف فى الدوري الجزائرى

ويحتل وفاق سطيف المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الجزائرى برصيد 40 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 7 مباريات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 15.

واستطاع وفاق سطيف تحقيق نتيجة كبيرة على أولمبي المدية 4-1، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الجزائري، في آخر بروفة قبل لقاء الأهلي المرتقب.

ترتيب الأهلى فى الدوري المصرى

يحتل الأهلى المركزالثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10، وتعادل 1-1 فى مباراته الأخيرة بالدوري مع سيراميكا.