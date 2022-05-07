شكرا لقرائتكم خبر عن يسري سامي يتأهل لنهائي كأس أوروبا للجودو فى البوسنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل يسري سامي، لاعب المنتخب الوطني للجودو، لنهائي منافسات وزن 60 كجم ببطولة كأس أوروبا المقامة حاليا فى البوسنة بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

ووصل يسري إلى النهائي بعد الفوز على لاعب منتخب إنجلترا بالإيبون، ليضمن حصد ميدالية لبعثة منتخب مصر.

وكان يسري سامي قد تأهل إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على لاعب منتخب سويسرا، ثم الفوز على لاعب منتخب المجر.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كل من، يسري سامي ومحمد عبد الموجود وأحمد عمرو وعمر سامي وعبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني وعبدالله عثمان وزياد أيمن ومحمد العزازي ومحمد عبده ومريم محمد وسلمى سامر وافنان ياقوت وفرح علي.

يقود المنتخب المدرب الروسي إلكسندر ميخائيل ويعاونه كل من حاتم عبد الآخر ومحمد علي، ويترأس البعثة عصام رشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن بطولة البوسنة توفر مستوى مميز من الاحتكاك الدولي لمنتخبنا، وتشهد مشاركة عدد كبير من المنتخبات القوية.

وأضاف، أن الهدف هو الاستعداد بقوة للمشاركة في منافسات بطولة أفريقيا المقرر إنطلاقها يوم 26 مايو الجاري بالجزائر، وتكوين جيل جديد من اللاعبين يمكنه حمل راية الجودو المصري لسنوات مقبلة.