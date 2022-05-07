شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. بيسة حسنى نجمة اليد السابقة: هوايتى الشوبينج وبحب محمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى "بره الملعب" بيسة حسنى نجمة كرة اليد فى الأهلى.

القراءة و السينما والشوبينج.

المكرونة الفرن.

عبد الفتاح القصرى وزينات صدقى.

محمد فوزى وأم كلثوم.

كنت أحب أعمل مشروع خاص.

كنت بستخدم العنف وبضرب.

مفيش حد.

الفورمال.