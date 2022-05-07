شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. بيسة حسنى نجمة اليد السابقة: هوايتى الشوبينج وبحب محمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى "بره الملعب" بيسة حسنى نجمة كرة اليد فى الأهلى.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
القراءة و السينما والشوبينج.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
المكرونة الفرن.
من نجمك المفضل؟
عبد الفتاح القصرى وزينات صدقى.
من مطربك المفضل؟
محمد فوزى وأم كلثوم.
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكوني أيه؟
كنت أحب أعمل مشروع خاص.
لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
كنت بستخدم العنف وبضرب.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
مفيش حد.
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الفورمال.