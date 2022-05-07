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بره الملعب.. بيسة حسنى نجمة اليد السابقة: هوايتى الشوبينج وبحب محمد فوزى

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى "بره الملعب" بيسة حسنى نجمة كرة اليد فى الأهلى.

 

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

القراءة و السينما والشوبينج.

 

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة الفرن.

 

من نجمك المفضل؟

عبد الفتاح القصرى وزينات صدقى.

 

من مطربك المفضل؟

محمد فوزى وأم كلثوم.

 

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لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكوني أيه؟

كنت أحب أعمل مشروع خاص.

 

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

كنت بستخدم العنف وبضرب.

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ 

مفيش حد.

 

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الفورمال.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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