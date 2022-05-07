شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال وسيف تيرى يواصلان التأهيل فى قطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل ثنائي الفريق الأول لنادي فاركو عمرو جمال وسيف تيرى فترة التأهيل عقب جراحة الرباط الصليبي، وذلك بأحد مراكز التأهيل بدولة قطر.

وتوجه سيف تيري منذ أيام ليلحق بزميله في الفريق عمرو جمال في قطر من أجل الخضوع للتأهيل.

ويستعد فاركو تحت قيادة البرتغالي نونو ألميدا لمواجهة فيوتشر بعد غدًا الأثنين، بافتتاح مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 23 نقطة، عقب انتهاء الدور الأول من المسابقة.