اخبار الرياضه

عمرو جمال وسيف تيرى يواصلان التأهيل فى قطر.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال وسيف تيرى يواصلان التأهيل فى قطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل ثنائي الفريق الأول لنادي فاركو عمرو جمال وسيف تيرى فترة التأهيل عقب جراحة الرباط الصليبي، وذلك بأحد مراكز التأهيل بدولة قطر.

 

42ee9cf5-d39c-452a-b511-68c7b9c1763a

 

وتوجه سيف تيري منذ أيام ليلحق بزميله في الفريق عمرو جمال في قطر من أجل الخضوع للتأهيل.

 

e46222e5-0bb1-4e04-b77f-25be7999fb9f

 

ويستعد فاركو تحت قيادة البرتغالي نونو ألميدا لمواجهة فيوتشر بعد غدًا الأثنين، بافتتاح مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 23 نقطة، عقب انتهاء الدور الأول من المسابقة.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا