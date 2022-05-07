الامارات | حقائق وتفاصيل في عملية بيع تشيلسي الإنجليزي إلى تحالف أميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق وتفاصيل في عملية بيع تشيلسي الإنجليزي إلى تحالف أميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فيما يلي حقائق عن تفاصيل عملية بيع نادي تشيلسي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد إعلانه في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت عن التوصل لاتفاق لانتقال ملكيته إلى التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأميركي تود بولي والذي يحظى بدعم مجموعة كليرليك كابيتال.

*اتفاق البيع

سيوقع تحالف كليرليك-بولي الذي اعتبره بنك رين في نيويورك الطرف الأفضل لشراء النادي في الأسبوع الماضي اتفاقا ملزما لشراء النادي اللندني.

وأفسح الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي الطريق أمام إتمام الصفقة يوم الخميس الماضي بعد نفيه تقارير عن أنه طلب من تشيلسي رد قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.85 مليار دولار) كان قدمه للنادي.

*ترخيص خاص

وعرض أبراموفيتش تشيلسي للبيع بعد غزو القوات الروسية أراضي أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير الماضي لكنه فعل ذلك فعليا قبل أن تفرض عليه الحكومة البريطانية عقوبات أصبح بموجبها النادي خاضعا للحكومة البريطانية.

وبهذا لابد أن تصدر الحكومة البريطانية ترخيصا خاصا بالموافقة على أي عملية بيع بعد حصولها على تأكيدات بعدم حصول أبراموفيتش على أي مكاسب مالية من صفقة البيع.

*موافقة رابطة الدوري الممتاز

وبعد موافقة الحكومة البريطانية على عملية البيع يتعين الحصول على موافقة مسؤولي رابطة الدوري الممتاز في إنجلترا ورابطة ملاك أندية البطولة على الصفقة أيضا بعد فحص ملفات الملاك والمسؤولين الجدد بحثا عن أي موانع تحول دون اتمام الصفقة مثل وجود سجل جنائي أو ارتكاب مخالفات معينة أو التعرض لعقوبات أيضا.

*نهاية الترخيص المؤقت للنادي في 31 مايو

في مارس الماضي أصدرت السلطات البريطانية ترخيصا خاصا مؤقتا يمنح النادي بعض الاستثناءات ويتيح له العمل والاستمرار في المنافسات رغم تجميد أصوله بسبب العقوبات.

وكان نادي تشلسي الإنجليزي قد أكد اليوم السبت ان كونسورتيوم يقوده تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجليس دودجرز الأميركي للبيسبول، فاز في معركة شراء النادي اللندني بصفقة تبلغ 4.25 مليار جنيه استرليني (5.2 مليار دولار).

وكان مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش قد طرح النادي للبيع مطلع مارس، قبل أيام فقط من عقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد عملية مزايدة طويلة شملت العديد من المجموعات، اختير بوهلي وشركاؤه المستثمرون، من قبل مجموعة راين، مصرف نيويورك الذي يشرف على عملية البيع.

وتضم مجموعة بوهلي، زميلاً مشاركاً في ملكية امتياز دودجرز، مارك والتر، بالاضافة إلى الملياردير السويسري هانسيورغ فيس وشركة الاستثمار الأميركية كليرلايك كابيتال.

قالوا في بيان "يؤكد نادي تشلسي لكرة القدم الاتفاق على شروط لمجموعة مالكة جديدة بقيادة تود بوهلي، كليرلايك كابيتال، مارك والتر وهانسيورغ فيس، لاستحواذ النادي".

تابعوا "من اجمالي الاستثمار، سيخصص 2.5 مليار جنيه لشراء أسهم النادي، وسيتم إيداع هذه العائدات في حساب مصرفي مجمد في بريطانيا، بقصد التبرع بنسبة 100% لأعمال خيرية بحسب ما أكد رومان أبراموفيتش".

أضاف "ستكون موافقة الحكومة البريطانية مطلوبة لتحويل العائدات من الحساب المصرفي المجمّد".

بالاضافة إلى ذلك، سيلتزم المالكون الجدد باستثمار 1.75 مليار إضافية "لمصلحة النادي".

وحطمت قيمة الصفقة الرقم القياسي السابق لبيع فريق رياضي، والبالغ 2.4 مليار دولار أميركي لنادي نيويورك ميتس الأميركي للبيسبول في 2020.

ويحتاج ملعب ستامفورد بريدج الواقع في غرب لندن والبالغة سعته 42 ألف متفرج، إلى إعادة تطوير كبيرة، تتناسب مع حجمه وقيمة الدخل التي يتمتع بها منافسوه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news