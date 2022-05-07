الامارات | "ديربي كنتاكي" الشهير للخيول يدشن اليوم نسخته الـ 148

شكرا لقرائتكم خبر عن "ديربي كنتاكي" الشهير للخيول يدشن اليوم نسخته الـ 148 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق الخيل حول العالم اليوم، إلى مضمار تشرشل داونز، بانطلاق النسخة 148 من "ديربي كنتاكي" الأميركي الشهير، البالغ إجمالي جوائزه 3 ملايين دولار، ويعد الأعرق في أمريكا، ويحظى بمتابعة جماهيرية غفيرة تصل إلى 150 ألف متفرج.

ويعد المهر "زاندون" لمالكه "جيف درون" وإشراف المدرب تشاد براون، المشرح الأبرز للظفر بلقب "ديربي كنتاكي" في نسخته الـ 148، وينطلق المهر من البوابة العاشرة من بين 21 خيلاً تتنافس على لقب السباق المخصص للمهور من عمر ثلاثة سنوات، والمصنف ضمن الفئة الأولى "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً.

ويستند "زاندون" في حظوظه للظفر باللقب، بعد المستوى الذي قدمه المهر الشهر الماضي بفوزه في سباق "بلو غراس" على مضمار كينيلاند".

ويدخل دائرة المنافسة على اللقب، المهر "أبسنتر" المملوك لـ "لونشيل للخيول المهجنة" بإشراف المدرب ستيف أسموسين، بعدما حقق أربعة انتصارات من إجمالي مشاركته الستة في عالم السباقات، متضمنة فوزه في سباق "ديربي لويزيانا".

ويعد "ديربي كنتاكي" الذي استهل في العام 1875، أعرق وأكبر السباقات في أمريكا، بجانب كونه الجولة الأولى من كل موسم في "سباق التاج الثلاثي" الذي يضم أيضاً سباق "بريكنيس ستيكس" الذي يمثل الجولة الثانية، وسباق "بيلمونت ستيكس" ثالث جولات الموسم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news