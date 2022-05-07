الامارات | "ماتريا" تهدي "غودولفين" لقب "أيت ييلز ستيكس" الأميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن "ماتريا" تهدي "غودولفين" لقب "أيت ييلز ستيكس" الأميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظت المهرة "ماتريا" بشعار "غودولفين" على سجلها الخالي من الهزائم في عمر الثلاث سنوات، بفوزها أمس بلقب سباق "أيت بيلز ستيكس" الذي جرى لمسافة 1400 متر على مضمار "شيرشل داونز" الأميركي الشهير، وخصص لخيول الفئة الثانية "جروب 2".

وأضافت "ماتريا" بإشراف مدربها براد كوكس، انتصارها الأول في سباقات "جروب2" والثالث لها على التوالي لهذا الموسم، عقب تتويجها في سباقي "سماح في فبر غراونس" و"بيمونت ستيكس" المخصصين لخيول "جروب3" في مشاركتيها الماضيتين لهذا العام.

وعرف الفارس فلافيان برات، كيفية تعويض الانطلاقة المتأخرة للمهرة "ماتريا" في السباق، والانتقال بها تدريجياً من جهة السياج الداخلي للمنافسة على المركز الثالث، قبل التقدم وانتزاع المركز الثاني بالتحول بها إلى الجهة الخارجية عند دخول المسار المستقيم للمضمار، ومن ثم خطف الصدارة وقطع النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و21 ثانية و86 جزء من الثانية، بفارق الطولين نصف الطول عن صاحبة المركز الثانية المهرة الأميركية "بيرتي بيرادي" المملوكة لـ "لإسطبلات ماريلو ويتني" بإشراف المدرب نورم كاس وقيادة الفارس فلوران جيرو، فيما ذهب المركز الثالث لـ "ويكيد هالو" لـ "مؤسسة وينشل" بإشراف المدرب ستيفن أسموسن وقيادة الفارس رافائيل بيخارانو.

وعلق المدرب براد كوكس على انتصار "ماتريا" بلقب "أيت بيلز ستيكس"، بقوله في تصريحات صحافية: "فخور جداً بالمهرة "ماتريا" التي خاضت منافسة رفيعة بعد استراحة قصيرة مقدارها ثلاثة أسابيع وخمسة أيام منذ انتصارها في سباق "بيمونت"، لتعود وتقدم أداء أخر متوج بالفوز".

وأضاف: "أحسن الفارس فلافيان التصرف، حين أظهر شجاعة بعدم التأثر بابتعادها عن خيول المقدمة بعد الشيء، وقيادها للركض جهة السياج في مسار أقصر، ومن ثم تحويلها إلى الجهة الخارجية قبل الاندفاع بها للقبض على الصدارة نحو خط النهاية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news