موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيره توتنهام، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت، 7 مايو، على ملعب آنفيلد، في الجولة 36 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أطاح بفياريال الإسباني من نصف النهائي.

ويحتل السيتي المركز الأول بـ 83 نقطة، متفوقا على ليفربول الوصيف بفارق نقطة وحيدة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

سيبدأ يورجن كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كايتا، تياجو ألكانتارا، فابينيو.

خط الهجوم: صلاح، ساديو ماني، دياز.

تشكيل توتنهام المتوقع

هوجو لوريس

كريستيان روميرو - إريك داير - بن ديفيس

إيمرسون - رودريجو بنتانكور - هويبيرج - ريان سيسيجنون

ديان كولوشيفسكي - هاري كين - سون هيونج مين

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD Premium 1، .