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موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ، نظيره توتنهام، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت، 7 مايو، على ملعب آنفيلد، في الجولة 36 من عمر مسابقة .

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بتأهله لنهائي ، بعدما أطاح بفياريال الإسباني من نصف النهائي.

ويحتل السيتي المركز الأول بـ 83 نقطة، متفوقا على ليفربول الوصيف بفارق نقطة وحيدة.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

سيبدأ يورجن كلوب، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كايتا، تياجو ألكانتارا، فابينيو.

خط الهجوم: صلاح، ساديو ماني، دياز.

تشكيل توتنهام المتوقع

هوجو لوريس

كريستيان روميرو - إريك داير - بن ديفيس

إيمرسون - رودريجو بنتانكور - هويبيرج - ريان سيسيجنون

ديان كولوشيفسكي - هاري كين - سون هيونج مين

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD Premium 1، .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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