شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحدد بديلى السولية وعبد المنعم فى تشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى، على الدفع بأيمن أشرف مدافع فريقه بديلا لمحمد عبد المنعم، وكذلك أليو ديانج بديلا لعمرو السولية فى تشكيل المارد الأحمر لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري، فى المباراة المحدد لها التاسعة مساء اليوم، السبت، على ملعب الأهلي والسلام فى إطار منافسات ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب لاعب الوسط عمرو السولية والمدافع محمد عبد المنعم عن تشكيل الأهلي فى هذه المباراة بسبب الإصابة.

وغاب السولية عن المران الجماعي للأهلى مساء أمس، الجمعة، بسبب آلام بعضلات الفخذ الخلفية، فيما يعاني عبدالمنعم من إصابة عضلية.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تواجه وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الأهلى 21 لاعبا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني، وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.