شكرا لقرائتكم خبر عن ودية طلائع الأسطول تجهز الاتحاد السكندرى لموقعة سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاتحاد السكندرى، بقياده مديره الفنى عماد النحاس، مباراة ودية فى الرابعة عصر اليوم، لتجهيز اللاعبين لمباراة سموحة بالأسبوع الـ18 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية فى السادسة والنصف مساءً.

وفضل عماد النحاس إقامة المباراة فى هذا التوقيت للاطمئنان على بعض لاعبى الاتحاد السكندري والوقوف على مستواهم الفنى والبدنى والذين لم يشاركو فى المباريات الأخيرة، أمثال سعيدو سمبورى ومحمود شبانة ونادر رمضان ومروان النجار وكريم يحيى وكريم ممدوح.

ويسعى النحاس لتجهيز جميع اللاعبين لمباراة سموحة المهمة والتى وصفها النحاس بالصعبة نظرا لأهمية اللقاء للفريق.

وفى سياق متصل، يعود مبولولو مهاجم الاتحاد السكندري وهداف الفريق إلى التدريبات الجماعية ابتدء من غدا الأحد بعد التاكد من سلامته بشكل نهائى ليصبح جاهز للمشاركة فى التدريبات.