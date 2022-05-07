شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى وعامر يتأهلان لثمن نهائى كأس العالم لسلاح السيف بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الثنائي المصري زياد السيسي ومحمد عامر فى التأهل لثمن النهائي بكأس العالم لسلاح السيف رجال، والتى تقام بالعاصمة مدريد فى الفترة من 6 حتى 8 مايو الجاري.

واستهل السيسي، المصنف الـ 16 على البطولة، مشواره بمواجهة لاعب أوكرانيا فاسيلي هيومن، ليحقق فوزه الأول بنتيجة 15-13، ثم فاز في دور الـ 32 على الفرنسي ماكسيم بياتنيف بنتيجة 15-13.

كما استهل عامر المصنف الـ 12 على البطولة مشواره بتحقيق فوزه الأول في دور الـ 64 على لاعب جورجيا جوجا كاكايورادزه بنتيجة 15-10، وبعدها تغلب على لاعب امريكا أندرو دودو بنتيجة 15-10.

وعلى جانب آخر، تأهل التونسي فارس فرجاني المصنف الـ 14 على البطولة إلى دور الـ 32 بعد تفوقه على لاعب كوريا بنتيجة 15-11، ثم فاز على الكوري جيونجدونج دو بنتيجة 15-11.

ويلتقي السيسي في دور ثمن النهائي مع لاعب كوريا المصنف الأول عالميًا أوه سانجوك.

بينما يصطدم عامر مع الإيراني محمد رهاباري المصنف الخامس على البطولة، كما يواجه التونسي فرجاني لاعب جورجيا ساندرو بزادزي المصنف الثالث على البطولة.

وتنطلق جميع المباريات في تمام الساعة الـ 2:10 ظهرًا بتوقيت القاهرة.