تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك فى السوبر الأفريقي لليد.. 3-1 للأبيض

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المتابعة لرياضة كرة اليد المواجهة المرتقبة بين الأهلى والزمالك، المحدد لها التاسعة مساء غدٍ الأحد، فى السوبر الأفريقى المقام بالنيجر فى تحدٍ قوى لكلا الفريقين.

ويمتلك الزمالك عنصر التفوق فى تاريخ المواجهات بنتيجة 3 / 1، حيث يرصد الخليج 365 تاريخ المواجهات كالتالى :

اللقاء الأول 2017 فوز الأهلي 29 / 23 . اللقاء الثاني 2018 فوز الزمالك 21 / 20 . اللقاء الثالث 2019 فوز الزمالك 38 / 35 . اللقاء الرابع 2020 فوز الزمالك 28 / 27 .

ويسعى الزمالك بكل قويته لحصد البطولة الثالثة هذا الموسم بعد التتويج بلقبى الدورى وكأس السوبرالمحلى، بينما يطمح الفريق الأحمر فى التتويج ببطولة لمصالحة الجاهير فى ظل خسارة جميع المنافسات المحلية.

ودعم الأهلى صفوفه بالثنائى المحترف الكوبى القطرى رفائيل كابوتيه والبرازيلي أكاسيو ماركيز ، فيما دعم الزمالك صفوفه باللاعب شادى خليل المقرر أن يستمر مع الفريق بعد بطولتى السوبر و الكؤوس الأفريقية.

الزمالك المصرى شارك فى السوبر الأفريقى فى 9 نسخ من قبل، حصل على 7 ألقاب وتوج بالمركز الثانى مرتين،أما الاهلى شارك فى 6 نسخ حصل على لقب واحد و توج بالمركز الثانى 5 مرات.

أحرز الزمالك فى بطولة السوبر 252 هدفاً وعليه 233 هدفا،أحرز الأهلي 156 هدفا وعليه 159 هدفا.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقيةّ لكرة اليد المقرر أن تنطلق عقب السوبر الأفريقى عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية والأهلى على رأس المجموعة الأولى.

مجموعة الزمالك تضم كلا من: جي اس كي الكونغولي وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي النيجرى.

بينما تضم مجموعة الأهلى كلا من: فاب الكاميروني وسايمن الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي.