شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبى فى الدوري المصرى بعدما استغل الفارس الأبيض، حامل اللقب، تعثر منافسه التقليدي الأهلي فى الجولة الـ17 ليبتعد أكثر بصدارة جدول ترتيب الدوري المصرى بفوز جديد.

وفاز الزمالك بشق الأنفس على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة، والذى لعب 3 مباريات أقل.

سجل عمر السعيد وأحمد سيد زيزو هدفي المباراة فى الدقيقتين 40 و90، بينما سجل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه هدف إيسترن كومباني في الدقيقة 65.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو (الزمالك) 11 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد) 8 أهداف

محمد هلال (البنك الأهلي) 6 أهداف

مروان حمدي (سموحة) 6 أهداف

جون إيبوكا (إنبي) 6 أهداف

خالد قمر (الجونة) 6 أهداف

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 35 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة

سموحة - 27 نقطة