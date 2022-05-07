شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: أزمة حسنى عبد ربه وباهر المحمدى لم تصل غرفة الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، أن مهمته داخل القلعة الصفراء بمثابة مهمة انتحارية ولكنه لن يتوانى عن إنقاذ ناديه من مغبة الهبوط للقسم الثانى، وقال حمزة الجمل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الإسماعيلى يحتاج للهدوء والثقة حتى يعود لسابق عهده، قراراتى مش متسرعة ولمست ثقة الإدارة فى قدراتى، وأعلم أن المهمة انتحارية ولكن الإسماعيلى يستحق وأنا ابن من أبنائه المخلصين".

وأضاف حمزة الجمل، "لدى ثقة كبيرة فى اللاعبين ولازم يضاعفوا الجهد فى المباريات المقبلة للخروج من عنق الزجاجة، وبالروح القتالية واللعب برجولة سنستمر فى حصد الثلاث نقاط تواليا وتخطى عقبة تراجع مركز الفريق بجدول المسابقة المحلية”.

وتابع المدير الفنى للإسماعيلى، "أعيش فى الإسماعيلية منذ 33 عاماً، ومتزوج من الإسماعيلية وأبنائى هنا، والإسماعيلى خيره عليا وعلى عائلتى بأكملها، وجاء وقت رد الجميل للدراويش، ولن أعيش فى الإسماعيلية لو فشلت فى إنقاذ الفريق الاصفر من مغبة الهبوط للقسم الثانى، الأربعة أشهر القادمة فى كفة والـ 33 عاماً فى كفة أخرى، لن أستطيع النظر فى وجه مشجع واحد لو هبط الإسماعيلى، لن أقبل سوى أن أسير مرفوع الرأس".

وعن أزمة باهر المحمدى وحسنى عبد ربه قال حمزة الجمل، "شأن داخلى، سوف نحقق فى الأمر، ونستمع لكافة الأطراف، ولكن أؤكد أنها أزمة عابرة لم تصل حتى لغرفة خلع الملابس، فلدينا مدير كرة نجم كبير ويتعامل بحب وأخوة مع اللاعبين وفقا لنظام الجهاز الفنى وكذلك باهر المحمدى لاعب رائع يخدم النادى بكل مايملك ونحتاجه كثيراً فى الفترات المقبلة".

وتابع حمزة الجمل، "لن أسمح لأحد أن يضر الإسماعيلى حتى لو أنا، سأفضل الانسحاب لو شعرت أنى أضر النادى ولا أفيده، وأطالب جمهور الاسماعيلى الواعى بعدم التأثر بالسوشيال ميديا لان بعض مايكتب هدام وغير حقيقى وهدفه النيل من النادى".