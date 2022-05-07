شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعدادا لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه فريق فيوتشر، اليوم السبت، إلى برج العرب بالإسكندرية، للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فاركو، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد، الاثنين، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام.

واطمأن على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، على دكة بدلاء الفريق، وذلك بعد ودية البلاستيك التي خاصها استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة بالدورى وانتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف، سجلهما مصطفى البدري وأليو نداي.

وقرر على ماهر مواصلة الاستعدادات لمباريات الدوري العام دون راحة عقب الفوز الذي حققه فيوتشر على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

واقتحم فريق فيوتشر المربع لذهبي بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة ليرتقى للمركز الرابع، جمعها الفريق من 16 مواجهة نجح فيها من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتلقى 4 هزائم ومثلها تعادلات، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.