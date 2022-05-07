شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات معلقاً على مباراة الأهلي ووفاق سطيف بدوري أبطال أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الأهلى نظيره وفاق سطيف الجزائرى فى التاسعة مساء اليوم السبت، باستاد الأهلى والسلام، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما مباراة الإياب فتقام فى الجزائر يوم 14 مايو الجارى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى

تنقل قناة بى إن سبورت 3، الحاصلة على حقوق نقل دوري أبطال أفريقيا، مباراة الأهلى ضد وفاق سطيف، فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلى والسلام بتعليق الليبى محمد بركات.

مواجهات الأهلى والأندية الجزائرية

16 مباراة جمعت الأهلى والأندية الجزائرية في دوري الأبطال، ومباراتان فى بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، ومباراة واحدة فى كأس السوبر الأفريقي، لعب فيها مع خمسة أندية جزائرية هى مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، وفاق سطيف، شباب بلوزداد، اتحاد العاصمة.

وكانت محصلة مواجهات الأهلي مع الأندية الجزائرية، فوز الأهلي في 9 مباريات منها مباراتين بالجزائر، وتعادل في 5 مباريات وخسر 5، أحرز لاعبوه 23 هدفًا واستقبلت شباكه 16 هدفا، ويعد عماد متعب هداف الأهلي في مرمى الأندية الجزائرية برصيد أربعة أهداف.

5 مواجهات جمعت الأهلى مع وفاق سطيف

التقى الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى فى 5 مباريات سابقة، فاز بطل مصر فى مباراتين، وفاز بطل الجزائر فى مثلهما، وحسم التعادل نتيجة لقاء وحيد، وسجل المارد الأحمر 6 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف وحسمت ركلات الترجيح نتيجة مباراتين بين الفريقين.