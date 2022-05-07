شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الأقرب للجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا ظهر غدٍ الأحد، بمقر الاتحاد، لتقديم إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني، والإعلان عن جهازه المعاون وكل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وكشف ”الخليج 365” عن التشكيل الأقرب للجهاز الفني هو، إيهاب جلال مديرًا فنيًا، ومحمد شوقي مدربًا عامًا، َو أحمد حسام لاعب المقاصة السابق أو محمود فتح مدرب عام بيراميدز في منصب المدرب المساعد، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمي، ومخطط أحمال فرنسي.