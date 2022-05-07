شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المران الختامى لـ يد الأهلى قبل مواجهة الزمالك فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم السبت، مرانه الختامي فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ـ الثامنة بتوقيت النيجر ـ استعدادًا لمواجهة فريق الزمالك فى بطولة السوبر الأفريقي.

ويستعد «رجال يد الأهلي» لمواجهة الزمالك غدا، الأحد، على لقب كأس السوبر الأفريقي، بالإضافة إلى المشاركة فى بطولة كأس الكؤوس التى تقام فى النيجر خلال الأيام المقبلة.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس كلا من، السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد- عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان- إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.