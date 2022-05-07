شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما أطاح كارتيرون بلاعب الأهلى بسبب "التهكم عليه" والان مع تفاصيل الخبر
كشف ناصر ماهر، لاعب الأهلى السابق وفيوتشر الحالى، سبب رحيله من القلعة الحمراء خلال تدريب الفرنسي باتريس كارتيرون المارد الأحمر، موضحاً أن المدرب الفرنسي شعر أنه يتهكم عليه حينما قال له "حظ موفق" فى إحدى المرات.
وقال ناصر ماهر، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "قلت لـ كارتيرون فى إحدى المرات "حظ موفق"، فظن أننى أسخر منه فاستبعدني من المباريات، خاصة أن هذه الجملة جاءت بعد أزمة مشاركتي فى إحدى المباريات الخُماسية".
وأضاف ناصر ماهر، "خرجت من حسابات كارتيرون بسبب مباراة خماسية شاركت فيها وتعرضت للعقوبات بعدها من قبل الجهاز الفني، بعدما شاركت فى مباراة خماسية مع أصدقاء لى خارج النادى تعرضت للعقوبة بخصم مادى، ثم استبعدت من المباراة التالية، وعندما قابلت كارتيرون لم يتحدث معى واكتفى بـ"شد أذنى" ثم قلت له "حظ موفق فى المباراة المقبلة"، بعدها وجدت نفسى خارج حسابات المدرب الفرنسى .
وواصل ناصر ماهر، "تحدثت بعدها مع محمد يوسف مدير الكرة للفريق وقتها عن سبب استبعادى، فقال لى إن كارتيرون شعر بغضب منك بسبب عبارة "حظ موفق" وظن أنها عبارة "تهكم" منك له فقرر استبعادك.