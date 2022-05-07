شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما أطاح كارتيرون بلاعب الأهلى بسبب "التهكم عليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف ناصر ماهر، لاعب الأهلى السابق وفيوتشر الحالى، سبب رحيله من القلعة الحمراء خلال تدريب الفرنسي باتريس كارتيرون المارد الأحمر، موضحاً أن المدرب الفرنسي شعر أنه يتهكم عليه حينما قال له "حظ موفق" فى إحدى المرات.

وقال ناصر ماهر، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "قلت لـ كارتيرون فى إحدى المرات "حظ موفق"، فظن أننى أسخر منه فاستبعدني من المباريات، خاصة أن هذه الجملة جاءت بعد أزمة مشاركتي فى إحدى المباريات الخُماسية".

وأضاف ناصر ماهر، "خرجت من حسابات كارتيرون بسبب مباراة خماسية شاركت فيها وتعرضت للعقوبات بعدها من قبل الجهاز الفني، بعدما شاركت فى مباراة خماسية مع أصدقاء لى خارج النادى تعرضت للعقوبة بخصم مادى، ثم استبعدت من المباراة التالية، وعندما قابلت كارتيرون لم يتحدث معى واكتفى بـ"شد أذنى" ثم قلت له "حظ موفق فى المباراة المقبلة"، بعدها وجدت نفسى خارج حسابات المدرب الفرنسى .

وواصل ناصر ماهر، "تحدثت بعدها مع محمد يوسف مدير الكرة للفريق وقتها عن سبب استبعادى، فقال لى إن كارتيرون شعر بغضب منك بسبب عبارة "حظ موفق" وظن أنها عبارة "تهكم" منك له فقرر استبعادك.