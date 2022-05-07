شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعيد أوباما لتشكيل الزمالك الأساسى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعود يوسف أوباما، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لتشكيل فريقه الأساسى فى مواجهة إنبى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.
وخصص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق، فقرة تدريب خاصة ليوسف أوباما لتجهيزه للعودة أساسيًا أمام الفريق البترولى، بعدما انتهى إيقافه عقب خوض الفريق لمباراة إيسترن كومبانى فى الجولة السابعة عشر للمسابقة.
وفاز الزمالك بشق الأنفس على إيسترن كومباني بنتيجة (2-1)، ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 8 نقاط عن الأهلي البطل التاريخي للمسابقة، والذى لعب 3 مباريات أقل.
سجل عمر السعيد وأحمد سيد زيزو هدفي المباراة فى الدقيقتين 40 و90، بينما سجل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه هدف إيسترن كومباني في الدقيقة 65.وجاء جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022
الزمالك - 41 نقطة
بيراميدز - 35 نقطة
الأهلي - 33 نقطة
فيوتشر - 28 نقطة
سموحة - 27 نقطة