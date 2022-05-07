شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعيد أوباما لتشكيل الزمالك الأساسى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود يوسف أوباما، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لتشكيل فريقه الأساسى فى مواجهة إنبى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز.

وخصص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق، فقرة تدريب خاصة ليوسف أوباما لتجهيزه للعودة أساسيًا أمام الفريق البترولى، بعدما انتهى إيقافه عقب خوض الفريق لمباراة إيسترن كومبانى فى الجولة السابعة عشر للمسابقة.