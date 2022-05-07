شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المرشحين لانتخابات الاتحاد العربى للدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد بعد قليل انتخابات الاتحاد العربى للدراجات بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد الدورة القادمة. ويتنافس على الرئاسة فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد الحالي، ونائل العوضي رئيس النادي الكويتي للدراجات.

وفى مقعدى النائب فحسمها الثنائي محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي الحالي، وعبداللّه الوثلان رئيس الاتحاد السعودي للدراجات، مقعدي نائب الرئيس.

وترشح على العضوية كل من سيف الرشيدي رئيس الاتحاد العماني للدراجات وخالد كوكش رئيس الاتحاد السوري للدراجات وخلف الحشوش رئيس الاتحاد الاردني للدراجات ومحمود عزيز رئيس الاتحاد العراقي ونوفل المرشاوي رئيس الجامعة التونسية للدراجات ومحمد كاتم نائب رئيس الجامعة المغربية للدراجات وفوزي الوصيف الأمين العام للاتحاد الجزائري للدراجات ومحمد العيدروس رئيس الاتحاد اليمني للدراجات ونور الدين التريكي رئيس الاتحاد الليبي للدراجات وفاتشيه زادوريان رئيس الاتحاد اللبناني للدراجات.

على أن يتم اختيار 6 فقط من المرشحين

ويتنافس على مقعد المرأة كل من السورية زينب أمين بلال والأردنية لبنى جمال الصمادي، وسيتم الاختيار بينهما عن طريق مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انتهاء الانتخابات .