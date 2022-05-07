شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.. بيراميدز يطيح بالأهلى من مقعد الوصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مساء أمس الجمعة مباراتان مؤجلتان من الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، الأولى ديربي القناة الذى جمع الإسماعيلي مع المصرى باستاد برج العرب وفاز فيه الدراويش على المصرى بهدفين مقابل هدف، والثانية مباراة سموحة مع بيراميدز باستاد الإسكندرية وتفوق الفريق السماوى بهدفين دون رد.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022 الزمالك - 41 نقطة من 17 مباراة بيراميدز - 35 نقطة من 16 مباراة الأهلي - 33 نقطة من 14 مباراة فيوتشر - 28 نقطة من 16 مباراة سموحة - 27 نقطة من 17 مباراة

الأهلى يتعثر للجولة الثالثة على التوالى تعادل فريق الأهلي أمام سيراميكا بشق الأنفس، بهدف لكل منهما، مساء السبت في الجولة 17 من الدوري المصري ، تقدم سيراميكا بهدف سجله باسم مرسي في الدقيقة 87، وتعادل محمد مجدي أفشة للأهلى في الدقيقة 101 من ركلة جزاء.

تعثر الأهلي للجولة الثالثة تواليا بعد خسارة أمام المصري البورسعيدي وتعادل مع طلائع الجيش، ليفرط في نقطتين ثمينتين في الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب".

الاسماعيلى ينتفض ويهزم المصرى بثلاثية

حقق الإسماعيلي فوزا صعبا بنتيجة (3-2) على ضيفه المصري البورسعيدي، مساء الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة 14 من الدوري المصري.

افتتح إسلام المزين التسجيل للمصري في الدقيقة 33، ورد الإسماعيلي بهدفين من توقيع باهر المحمدي من ركلة جزاء (ق 45+1) وأحمد مدبولي (ق 51).

وسجل عمرو مرعي هدف تعادل المصري في الدقيقة 66، لكن الإسماعيلي أحرز هدفا ثالثا بعد دقيقة واحدة من توقيع محمد الشامي.

بهذا الفوز، رفع الإسماعيلي رصيده إلى 14 نقطة يحتل بها المركز الـ16 (أول مراكز الهبوط)، فيما توقف رصيد المصري عند 19 نقطة في المرتبة الـ11.

ونجح الدراويش في الاقتراب قليلا من الخروج من منطقة الهبوط بعدما قلص الفارق بينه وبين صاحب المركز الـ15 (المقاولون العرب) إلى نقطتين فقط.

بيراميدز يطيح بالأهلى من مقعد الوصيف

تمكن بيراميدز من إسقاط سموحة فى عقر داره بهدفين نظيفين فى مباراة مؤجلة من الجولة 14.

الفريق الضيف باغت نظيره السكندي بهدف مبكر، سجله فخر الدين بن يوسف، قبل أن يعزز أسامة جلال تقدمه بهدف آخر فى الدقيقة 58.

الانتصار منح بيراميدز فرصة تجاوز الأهلي، ليقفز للوصافة بوصوله للنقطة 35، فيما تراجع المارد الأحمر للمرتبة الثالثة بنقطتين أقل.

وتسببت الهزيمة في توقف سموحة عند 27 نقطة في المركز الخامس، مفوتا فرصة الارتقاء للمرتبة الرابعة على حساب فيوتشر.