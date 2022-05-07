شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تكشف موعد وبوابات دخول جماهير الأهلى لحضور مباراة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتى عن موعد فتح أبواب استاد الأهلى والسلام أمام جمهور الفريق الأحمر لحضور مواجهة وفاق سطيف الجزائري، فى التاسعة مساء اليوم، السبت، فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت الشركة أن فتح الأبواب سيكون من الساعة الرابعة عصرًا، مع ضرورة توافر بطاقة المشجع الخاصة وتذكرة حضور المباراة.

كما كشفت الصفحة الرسمية للشركة عن أرقام بوابات الدخول، وتم تخصيص البوابة رقم 4 لدخول المقصورة، والبوابة رقم 6 لدخول جماهير الدرجة الأولى والثالثة شمال، على أن تكون البوابة رقم 5 لجماهير الثالثة يمين.



دخول جمهور الاهلي

ويسعى الأهلى لتحقيق نتيجة إيجابية الليلة تسهل مهمته قبل مباراة العودة المصيرية بالجزائر المقرر لها 14 مايو الجارى، بحثاً عن التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى للموسم الثالث على التوالي.

ولا يمر الأهلي بأفضل حالاته قبل خوض لقاء وفاق سطيف بعد تذبذب المستوى في الفترة الأخيرة والنتائج السلبية على مستوى الدوري المصري وواصل الأهلي محلياً نتائجه السلبية الفترة الأخيرة بعد التعادل مع سيراميكا ومن قبله طلائع الجيش والخسارة من المصرى، فى الوقت الذى وصل فيه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الاهلى لمواجهة وفاق سطيف 21 لاعبا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني، وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.