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بنزيما يحصل على جائزة في الليغا عن شهر أبريل

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المنامة - ياسر ابراهيم - بنزيما يحصل على جائزة في الليغا عن شهر أبريل

السبت, 07 مايو, 2022 - 12:09 مساءً

[ يحكم قبضته على صدارة الليغا بهدف كريم بنزيما ]

توج الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني البالغ 34 عاما، بجائزة أفضل لاعب في "الليغا" عن شهر أبريل الماضي.
 
وتألق النجم الفرنسي مع الفريق الملكي خلال شهر أبريل، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف خلال 5 مباريات في الدوري.
 
وهذه هي المرة الثانية التي يحصد فيها بنزيما جائزة لاعب الشهر في في الموسم الجاري، بعد تتويجه بها عن شهر سبتمبر الماضي.
 
ويتصدر بنزيما قائمة هدافي "الليغا" هذا الموسم برصيد 26 هدفا قبل 4 جولات على نهاية الدوري الذي حسمه ريال مدريد مبكرا وتوج بلقبه للمرة الـ35 في تاريخه.

وكالات
 

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