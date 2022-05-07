بنزيما يحصل على جائزة في الليغا عن شهر أبريل

توج الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني البالغ 34 عاما، بجائزة أفضل لاعب في "الليغا" عن شهر أبريل الماضي.



وتألق النجم الفرنسي مع الفريق الملكي خلال شهر أبريل، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف خلال 5 مباريات في الدوري.



وهذه هي المرة الثانية التي يحصد فيها بنزيما جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني في الموسم الجاري، بعد تتويجه بها عن شهر سبتمبر الماضي.



ويتصدر بنزيما قائمة هدافي "الليغا" هذا الموسم برصيد 26 هدفا قبل 4 جولات على نهاية الدوري الذي حسمه ريال مدريد مبكرا وتوج بلقبه للمرة الـ35 في تاريخه.

وكالات

