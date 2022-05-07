الامارات | تحالف بوهلي يشتري نادي تشيلسي بـ25ر4 مليار جنيه إسترليني

شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف بوهلي يشتري نادي تشيلسي بـ25ر4 مليار جنيه إسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم أن تحالفا تجاريا يقوده تود بوهلي وافق على كافة الشروط لشراء النادي من رومان أبراموفيتش مقابل 25ر4 مليار جنيه إسترليني (24ر5 مليار دولار).

وفاز بوهلي، المشارك في ملكية فريق لوس أنجليس دودجرز للبيسبول الإميركي، بسباق شراء تشيلسي، وسط الاستحواذ الرياضي العام الأكبر في التاريخ.

ويتعين على بوهلي وشركة كليرليك كابيتال، ومارك والتر، وهانزي يورج فيز الانتظار لحين الحصول على موافقة رابطة الدوري الممتاز والحكومة البريطانية قبل التوقيع على عقد الاستحواذ.

وذكر بيان لنادي تشيلسي :" يمكن لنادي تشيلسي لكرة القدم أن يؤكد التوصل لاتفاق مع مجموعة ملاك جدد، بقيادة تود بوهلي، كليرليك كابيتال، مارك والتر، هانز يورج فيز، للاستحواذ على النادي".

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" :"من إجمالي الاستثمار الحالي، سيتم تخصيص 5ر2 مليار جنيه إسترليني لشراء الأسهم في النادي، مثل هذه العائدات سيتم إيداعها في حساب بنكي مجمد في المملكة البريطانية مع وجود نية بالتبرع بـ100 % منه للجمعيات الخيرية وفقا لما أكده رومان أبراموفيتش".

وأضاف :"سيتطلب الحصول على موافقة الحكومة البريطانية لنقل الإيرادات من الحساب البنكي المجمد في المملكة المتحدة".

وتابع البيان :" بالإضافة إلى ذلك سيلتزم الملاك الجدد بضخ 75ر1 مليار جنيه إسترليني كاستثمارات أخرى لفائدة النادي. هذا يتضمن استثمارات في ستامفورد بريدج (استاد النادي)، الأكاديمية، فريق السيدات، استاد كينجسميدو، بالإضافة لاستمرار تمويل مؤسسة تشيلسي".

وأكد البيان :" من المتوقع أن يتم استكمال بيع النادي في نهاية شهر أيار/مايو الجاري ،بعد الحصول على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة. المزيد من التفاصيل سيتم تقديمها في ذلك الوقت ".

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