ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

صدام ناري يجمع الشقيقين الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري (السبت) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وتقام المباراة على استاد السلام معقل الأهلي الحالي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين، بينما يقام لقاء الإياب بعد أسبوع على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

ويتطلع الأهلي لتخطي عقبة شقيقه سطيف من أجل بلوغ النهائي تمهيدا لتحقيق اللقب الثالث على التوالي والحادي عشر في تاريخه، في إنجاز قياسي جديد، بينما يسعى عملاق الجزائر لتحقيق لقبه الثالث في البطولة.

ومن المنتظر أن يخوض كلا الفريقين المباراة المرتقبة بتشكيله المعتاد الذي خاض به أغلب مبارياته الأخيرة في البطولة، مع بعض التغييرات الطفيفة إن تمت.

من المنتظر أن يبدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي مواجهة وفاق سطيف بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، ومحمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، وحمدي فتحي، وأحمد عبدالقادر (حسين الشحات)، ومحمد مجدي قفشة

الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف

على الجانب الآخر، فإنه من المنتظر أن يبدأ الصربي داركو نوفيتش مدرب وفاق سطيف المباراة بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة الترجي التونسي الأخيرة والمكون من..

حراسة المرمى: سفيان خذايرية

الدفاع: هواري فرحاني، وحسين لاريبي، وهشام بلقروي، ومحمد خوتير زيتي

خط الوسط: أمير كراوي، وعبدالقادر بوتيتش، وأكرم جانيت، وأحمد كيندوشي

الهجوم: عبدالمؤمن جابو ورياض بن عياد